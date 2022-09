Non c'è molto ottimismo in casa Barcellona dopo l'infortunio che ieri ha messo fuorigioco il difensore Jules Koundé nel corso del match contro l'Austria. Secondo le prime indiscrezioni raccolte da ARA Esports, infatti, il transalpino potrebbe essere costretto a uno stop di diverse settimane, il che lo costringerà a saltare i due match di Champions League contro l'Inter e il Clasico con il Real Madrid del 16 ottobre. Il club catalano dirimerà un comunicato in giornata.