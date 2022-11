Continua il percorso dell’Inter nell’ambio Esports: dopo l’avvio della partnership con KONAMI - Global Football Videogame Partner - il Club nerazzurro annuncia la collaborazione con Mkers, la più grande agenzia Esports italiana, una delle più importanti a livello globale nonché l'unica società per azioni italiana del settore. “La collaborazione con un’azienda leader del mondo del gaming come Mkers permetterà al nostro Club di sviluppare ulteriormente il progetto Esports, di importanza strategica per l’Inter nell’ottica di proseguire nel percorso di innovazione e dialogo con le nuove generazioni di tutto il mondo” le parole di Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano.