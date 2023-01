Alla fine Milan Skriniar è rimasto a Milano, ma comunque lontano dall’Inter. Perché nel quarto di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, deciso dalla rasoiata di Darmian che vale un posto in semifinale i campioni in carica e una dose di fiducia in ottica derby, l’insostituibile (almeno fino a ieri) difensore slovacco non era al suo solito posto nella difesa nerazzurra sul prato di San Siro. E quando (e se) ci tornerà da titolare, lo farà senza più avere la fascia da capitano stretta attorno al braccio. Una caduta libera nelle gerarchie di leadership il cui motivo è ormai noto anche ai muri: dal 30 giugno in poi, quando il suo contratto con l’Inter sarà ufficialmente scaduto, l’ex Samp potrà celebrare il matrimonio con le ambizioni sportive/economiche del Paris Saint-Germain. Troppo pochi i 6/6,5/7 milioni di euro a stagione offerti dal club di Steven Zhang in confronto all’ingaggio faraonico, con goloso bonus da doppia cifra alla firma, messo sul piatto dal ricco Nasser Al-Khelaifi.

L’errore della dirigenza interista è aver trattato in colpevole ritardo il rinnovo di un giocatore così importante per la squadra, sia in campo che nello spogliatoio. Quello di Skriniar, che ovviamente è libero di prendere le decisioni che ritiene migliori per il suo futuro, è semplicemente racchiuso negli atteggiamenti rivedibili e nel non aver fatto chiarezza sulla spinosa vicenda, quando l’occasione si è presentata, almeno con quei tifosi che fino a pochi giorni fa lo invitavano a restare con cori e striscioni ad hoc. E che ora, probabilmente, lo avrebbero voluto volentieri già all’ombra della Tour Eiffel.