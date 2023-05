"Romelu chiama Istanbul. Una furia, quasi immarcabile nell'uno contro uno, lucido sul terzo gol. Cercatissimo dai compagni: il segnale migliore". Così la Gazzetta dello Sport premia Lukaku, migliore in campo per la rosea con 7,5 in pagella. Stesso voto per Brozovic (assist nel 3-1) e per Lautaro (l'autore del 3-1). Acerbi, Bastoni e Barella 7, Onana, Calhanoglu, Dimarco 6,5. Nessun bocciato: il voto più basso è il 6 che va a Dumfries, D'Ambrosio e Gosens. Super anche Inzaghi (7,5 e ora testa solo a Guardiola), senza voto Darmian, De Vrij, Dzeko e Asllani.

