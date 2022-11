Secondo il media turco Aspor.com, Ferdi Kadıoğlu, centrocampista classe 1999 del Fenerbahce, sarebbe finito nel mirino di Napoli e Inter dopo gli eccellenti report dei rispettivi talent scout che lo hanno osservato dal vivo. La trattativa, però, non si annuncia facile, visto che il Fener ha intenzione di ottenere dalla sua eventuale cessione circa 25 milioni di euro, una cifra record per la Süper Lig, 2,5 milioni di euro in più di quelli incassati dal Besiktas dall'Everton per Cenk Tosun.