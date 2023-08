Mentre Anatolij Trubin continua la sua giocosa caccia al segnale social, dall'Ucraina arrivano aggiornamenti in merito al suo futuro. Secondo sport.novyny, il portiere 2001 è un obiettivo che l'Inter vuole raggiungere a tutti i costi. La cifra offerta dai nerazzurri però non soddisfa le richieste del club che non vuole perdere l'estremo difensore, specie a cifre così basse (ovvero ai 12 milioni offerti dal club di Milano), non digerendo altresì il comportamento del giocatore che avrebbe flirtato con i nerazzurri fino a trovare un accordo economico.

Secondo quanto trapela dall'Ucraina infatti Trubin avrebbe negoziato personalmente con il club italiano trovando l'accordo di temporeggiare un altro anno per poi trasferirsi a Milano da svincolato nel giugno 2024. Quanto fatto dal calciatore non è passato inosservato alla dirigenza dello Shakhtar che avrebbe messo alle strette il giocatore che, adesso, svelata la sua intenzione, o parte entro la fine del mercato oppure in caso di offerta troppo bassa resterà tra le fila dello Shakhtar dovendo però trascorrere l'intera stagione in arrivo in panchina. Intanto, Trubin ha dovuto osservare senza scendere in campo la gara di campionato contro il Veres Rivne.

