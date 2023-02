Antonio Cassano tra logica e cuore nel pronostico per la partita di domani tra Sampdoria e Inter. Nel corso dell'ultima puntata della BoboTV, l'ex attaccante delle due squadre esprime il suo parere non dando, con dispiacere, tante possibilità alla squadra blucerchiata: "Sampdoria-Inter finisce 0-3, secondo me. Ma vorrei vincessero i doriani", le sue parole.

