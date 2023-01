Milan Skriniar resta al centro delle voci di mercato, ma anche al centro dell'Inter. L'importanza dello slovacco nello scacchiere tattico Inzaghi è racchiuso nei numeri: Skigno è infatti il giocatore nerazzurro che ha disputato più minuti considerando tutte le competizioni in questa stagione, toccando in totale i 1817' in campo in 22 presenze.