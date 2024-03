Contro il Napoli l'Inter scenderà in campo con l'obiettivo di migliorare ancora i suoi incredibili record stagionali. La squadra nerazzura, ad esempio, ha trovato il gol in ciascuno dei 28 appuntamenti di questo campionato e non vuole fermarsi qui.

Lautaro e compagni hanno segnato 70 gol a fronte di sole 13 reti subite finora: quella nerazzurra è nettamente la miglior differenza reti dei top-5 campionati europei in corso (+57, seguita da quella del Bayer Leverkusen a +47).