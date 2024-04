Non c'è stata praticamente mai partita tra Inter e Udinese negli ultimi sei incroci in Serie A: il bilancio, infatti, parla di cinque vittorie dei nerazzurri, che hanno segnato quasi il triplo delle reti incassate in questo parziale (17 vs 6). Completa il quadro il 3-1 dei bianconeri dello scorso campionato, che è anche l'ultimo precedente in casa dei friulani in campionato.