Lautaro Martinez cercherà contro l'Empoli di spezzare il suo digiuno in Serie A dopo aver rotto quello con l'Argentina. Il capocannoniere della Serie A è rimasto a secco contro Genoa e Napoli, in campionato non vive un digiuno più lungo da settembre 2023 (3 incontri in quel caso, la seconda proprio contro l'Empoli).