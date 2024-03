Nel 'pagellone' settimanale della Gazzetta dello Sport, Tajon Buchanan si merita un bel 7. "Scongelato" da Inzaghi nel finale di match con il Napoli, l'esterno canadese ha fatto vibrare il Meazza con scatti a ripetizione e uomini puntati senza soluzione di continuità.

Peccato che l'arbitro La Penna abbia spezzato due corse sul nascere: una per un fallo evidente non fischiato ai suoi danni e un'altra fischiando la fine del match con tempismo estremamente discutibile (poteva far terminare l'azione...). Ma ormai l'addestramento di Buchanan dovrebbe essere terminato. Da qui la richiesta della rosea: "Caro Inzaghi, nel finale di stagione ci faccia vedere Buchanan, ci faccia capire se il ripensamento di Madrid - il ragazzo stava per entrare, poi lei ha fatto retromarcia - ha o meno le sembianze di un rimpianto".