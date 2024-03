Nonostante nove partite e ventisette punti ancora in palio, Sisal ha deciso di pagare gli scommettitori che hanno puntato sulla vittoria del campionato da parte dell'Inter.

"Miglior difesa e miglior attacco del campionato; maggior numero di vittorie, ben 24, e minor numero di sconfitte, appena una contro il Sassuolo - si legge nel comunicato -. Statistiche emblematiche che certificano il dominio di Lautaro e compagni. L’Inter per Sisal ha già vinto e, proprio per celebrare il successo interista, ha deciso di premiare da oggi, in attesa della matematica certezza, chi ha creduto, per fede o per intuito, alla formazione milanese".