Lunga intervista della Gazzetta dello Sport a Walter Sabatini che parla di Serie A e dei possibili scenari futuri delle panchine.

L’Inter è a -21. Ma in Champions va. Come se lo spiega?

"Così: ci piace denigrare il nostro campionato. Quante volte avete sentito dire “eh, questo gioca bene in Serie A, ma in Premier non farebbe lo stesso”. Siamo sputtanatori di noi stessi. Il nostro è un campionato altamente competitivo. E sa perché? Per gli allenatori, che qui incidono sul risultato come da nessun’altra parte".

Sul giudizio di un tecnico pesa più il cammino negativo in Italia o quello positivo in Europa?

"Il distacco è pesante da sopportare. Ma non è una responsabilità esclusiva dell’allenatore. Anche i calciatori devono render conto a qualcuno. E anche la società deve prendersi le sue colpe".