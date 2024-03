Il Corriere della Sera non risparmia critiche a Nicolò Barella, in un pezzo pubblicato oggi sull'edizione cartacea nel quale si richiamano i giocatori a una maggiore correttezza.

"Un campione come lui, il miglior calciatore italiano di oggi - si legge - non ha bisogno di rotolarsi per terra. Non è un bel messaggio". Vale per tutti, si sottolinea nell'articolo, perché il malcostume riguarda tutta la Serie A. Si "becca" una citazione anche il milanista Hernandez per come accentua certi contatti e nell'articolo viene sottolineato che nel torneo in corso ci sono già stati sette gialli per simulazione rispetto agli otto della passata stagione nella sua interezza.