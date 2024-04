Il bilancio presentato per il 2023 da Suning, con un fatturato da 8 miliardi di euro ma anche un calo del passivo da 2,1 miliardi a -525 milioni, potrebbe essere l'ultimo da azionista di maggioranza dell'Inter.

Ne scrive oggi Tuttosport, ricordando che il 20 maggio scadrà il prestito concesso da Oaktree nel 2021 che vede il club in pegno al fondo americano. Steven Zhang non è atteso nemmeno per la festa scudetto e nel frattempo, negli ultimi anni, la famiglia ha perso anche la quota di maggioranza in Suning, di cui oggi detiene il 21,7% delle azioni.

Per ora la ricerca di un acquirente da parte di Oaktree, riporta ancora il quotidiano, non sembra entrata nel vivo.