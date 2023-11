Torna a disposizione Marko Arnautovic, nuovamente tra i convocati in vista della partita di domani contro il Salisburgo. Come informa Tuttosport, il rientro dell'austriaco è fondamentale per ridare fiato a Martinez e Thuram, cosa che verrà chiesta anche a Sanchez, ma Arnautovic ha fisicamente le caratteristiche per fare quel che faceva Dzeko: tenere palla, fare da collante tra i reparti. Un'opzione in più che da domani sarà di nuovo possibile avere.

Ad oggi, col ritorno del centravanti ex Bologna, resta quindi sempre più lontana l'ipotesi di un ritorno sul mercato a gennaio per un attaccante.