L’amministratore delegato aveva sottolineato come il campionato e lo scudetto debbano essere stella polare per l’Inter, non Coppe Italia e Supercoppe. Comprensibile - sia chiaro - la delusione di chi governa il club, però dal canto suo l’allenatore si sarebbe aspettato maggiore protezione nelle difficoltà anche perché - proprio come nella scorsa stagione - l’Inter è in corsa su tutti i fronti. A rendere ancora più esplosiva la situazione, le voci su un possibile ritorno di Conte, “uomo forte” per vincere l’agognato scudetto della seconda stella costato - come ha perfidamente sottolineato da Inzaghi - una marea di milioni al club".