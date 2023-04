"La restituzione dei 275 milioni di finanziamento è fissata a maggio 2024 - ricorda Tuttosport -. Approcciare questo periodo tra le migliori quattro d’Europa darebbe una spinta formidabile alla quotazione dell’Inter, fissata a 1,2 miliardi da Steven Zhang. Una cifra finora considerata troppo elevata da ogni potenziale acquirente, che però acquisirebbe un’altra fisionomia davanti a un traguardo prestigioso come la semifinale di Champions in club completato da giganti globali come Real Madrid e Manchester City (se saranno confermati i risultati dell’andata)". Per alzare ancora il prezzo, però, serve anche la qualificazione alla prossima Champions League.

Negli ultimi giorni si è parlato del fondo del Bahrein, Investcorp, e del proprietario del Leeds, Andrea Radrizzani. "Nel secondo caso - spiega TS - si tratta più di una disponibilità a entrare in una cordata come socio dopo aver incassato circa 500 milioni dalla cessione della sua quota di maggioranza del club inglese (con la precisazione che l’ex presidente nerazzurro Ernesto Pellegrini non si riferiva a Radrizzani quando parlava di un possibile successore italiano di Zhang)". Secondo il giornale torinese, però, non va trascurata la pista americana, con Goldman Sachs e Raine Group a caccia di possibili acquirenti.