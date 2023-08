Secondo una parte del pubblico presente ieri a San Siro, tanti anni all’Inter non sono bastati probabilmente per dimostrare l’amore per questa maglia di Roberto Gagliardini. Infatti, come riportato da Tuttosport, prima dell’inizio della gara D’Ambrosio e Gagliardini hanno ricevuto dal vice presidente Javier Zanetti una maglia celebrativa con il numero delle loro presenze. 190 per Gagliardini e 284 per D’Ambrosio. I due calciatori non sono stati trattati in egual modo dal pubblico, infatti, agli applausi e cori per D’Ambrosio hanno fatto da eco i fischi per Gagliardini sia durante la consegna della maglia che ad inizio gara. Un rapporto ormai interrotto negli ultimi mesi, con Gagliardini beccato dal pubblico nerazzurro anche nelle ultime uscite della passata stagione e in finale di Coppa Italia.

Daniele Luongo