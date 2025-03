Si avvicina la sfida di campionato tra Inter e Udinese e comincia ad essere più chiara come potrebbe essere la formazione nerazzurra in vista della gara di domenica. Non ci saranno di certo, come riporta Tuttosport, gli infortunati Zielinski, Lautaro e Dumfries, così come lo squalificato Bastoni.

Dimarco riprenderà il posto da titolare sulla corsia mancina, dall'altra parte probabile impiego di Darmian, che da ieri è tornato totalmente in gruppo. Ci sarà anche Thuram a guidare l'attacco insieme a uno tra Arnautovic e Correa. Zalewski e De Vrij puntano alla convocazione, oggi dovrebbero essere aggregati al resto del gruppo dopo il personalizzato di ieri.