Oggi si capirà qualcosa in più sulle condizioni di Duvan Zapata, uscito in barella e in lacrime ieri sera durante la sfida con l'Inter. Vanoli ha parlato di distorsione, ma il timore in casa Torino è che si possa trattare di una rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro: oggi l'attaccante si sottoporrà agli esami che chiariranno l'entità dell'infortunio. Lo riporta Tuttosport.