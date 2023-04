Nella partita di domani tra Inter e Juventus ci sarà anche Gleison Bremer, tra i titolari. Come scrive Tuttosport "deve farsi perdonare, domani sera contro l’Inter, l’ingenuità commessa all’andata, con quel tocco di mano che ha causato il rigore, poi trasformato da Lukaku, per l’1-1 finale, al termine di una partita in cui aveva ricevuto applausi per la chiusura su Dimarco a fine primo tempo, capolavoro di tempismo e lettura".

Il brasiliano è rimasto a riposo contro il Napoli proprio in vista di questa gara. "L’ex granata è il primo nella squadra per duelli aerei vinti e si destreggia bene anche nei contrasti vinti con un 81 di percentuale. In media esegue 55 passaggi ogni partita con una percentuale di passaggi completati del 91%", riporta il quotidiano.