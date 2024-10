Come con la Stella Rossa, anche domani a Berna toccherà alla "strana coppia" come l'ha ribattezzata Tuttosport. Arnautovic e Taremi titolari contro lo Young Boys: la Juve incombe e la Thu-La ha bisogno di risposo.

Ma i cambi ci saranno in tutti i reparti. In tal senso, anche se Sommer resta favorito, può coltivare speranze di fare il suo esordio pure Martinez (c’è il precedente di Onana, che la prima all’Inter la giocò proprio in Champions contro il Bayern). In difesa certa la presenza di Bisseck che dovrebbe giocare sul centro sinistra per far rifiatare Bastoni. Con lui De Vrij e Pavard. Scelte obbligate in mezzo con Dumfries e Carlos Augusto sulle corsie esterne per far rifiatare Darmian e Dimarco (apparso stanchissimo a Roma) e Barella ancora in regia affiancato da Frattesi e Mkhitaryan che farà staffetta con Zielinski.