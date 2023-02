Momento delicato per l'ex interista Achraf Hakimi, indagato per stupro in Francia dopo la denuncia di una ragazza di 23 anni. Come riferito ieri da Le Parisien, il marocchino avrebbe approfittato dell'assenza della moglie, in vacanza con i figli, per incontrare nella sua abitazione la ragazza conosciuta sui social network. Domenica sera, la 23enne si sarebbe presentata al domicilio di Hakimi, fuori dal match con il Marsiglia per infortunio, e poi sarebbe stata vittima di violenza come racconta la Gazzetta dello Sport: "Una volta arrivata sul posto infatti, Hakimi l’avrebbe costretta a baciarlo sulla bocca, nonostante si fosse rifiutata anche di farsi toccare. Il giocatore però avrebbe continuato, ignorandone le proteste, mettendole le mani sui seni, sotto i vestiti e nelle parti intime.