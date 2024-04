Se Arnautovic e De vrij sono pronti a tornare domani tra i convocati di Inzaghi per Udinese-Inter, ci vorrà più attesa per rivedere all'opera Juan Cuadrado. Il colombiano, come noto, è tornato ad allenarsi con il gruppo, ma la guarigione clinica dopo l’operazione al tendine d’Achille subita il 20 dicembre scorso impone un periodo di riatletizzazione alla ricerca della forma migliore.

Ecco perché, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Cuadrado dovrebbe rientrare a fine aprile.