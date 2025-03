Il ritorno tra i giocatori disponibili di Yann Sommer propone un dualismo tra i pali con Josep Martinez. Come riporta il Corriere della Sera, lo svizzero scalpita e l'alternativa in porta non è mai stata una prerogativa di Inzaghi.

La utilizzò, si legge, nel caso di Handanovic e Onana, ma era una situazione di gestione dell'uscita di scena dello sloveno. Il valenciano si è dimostrato all'altezza, durante l'assenza del collega. Ha una percentuale di "parate attese" superiore a quella di Sommer (0,38 contro 0,23), anche se lo svizzero ha la percentuale di parate più alta di tutta la Champions (95%). L'elvetico è superiore anche nel gioco coi piedi, sia per precisione che per efficacia nei passaggi. Inoltre, un cambio delle gerarchie nel pieno della stagione non è così semplice.