La Juventus ci riprova per Davide Frattesi, come testimonia l'incontro che gli uomini mercato bianconeri hanno avuto ieri con il Sassuolo. Sul centrocampista è forte l'interesse dell'Inter mentre a seguire c'è il Milan, che ha in programma un meeting con gli emiliani la prossima settimana, e la Roma, che vanta pure un 30% sulla rivendita del ragazzo. Ma attenzione anche a Napoli e Lazio.

Nella giornata di ieri, dopo aver fatto il punto davanti alle telecamere, il dg neroverde Giovanni Carnevali "ha incontrato il responsabile dell’area tecnica della Juve, Francesco Calvo, ma l’impressione è che sia stata una chiacchierata interlocutoria - si legge -. La valutazione di Frattesi è di 35 milioni; i bianconeri, che attendono di capire se Rabiot accetterà la proposta di prolungamento annuale, potrebbero inserire nell’affare giovani come De Winter, Barrenechea e Ranocchia".