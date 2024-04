"Dove Spalletti e il Napoli, undici mesi fa, avevano festeggiato lo scudetto, Inzaghi e l’Inter hanno piazzato l’allungo decisivo verso la seconda stella". Questo quanto scrive oggi il Corsport all'indomani del 2-1 nerazzurro di Udine.

Un successo arrivato all'ultimo respiro, in pieno recupero, con il tap-in di Frattesi dopo il palo di Lautaro.

L'Inter ha vinto con cattiveria, voglia infinita e un carattere di ferro hanno sorretto l’Inter in una notte meno facile del solito e con le due punte (Lautaro e Thuram) in lieve calo rispetto ai mesi scorsi, evidenzia il quotidiano romano. Un successo meritatissimo come testimoniano i numeri: 23 tiri verso la porta, 8 angoli a zero e 77% di possesso palla.