La battuta d’arresto del ''Maradona' è dolorosa per l'Inter, ma non compromette nulla nella corsa ai tre posti dietro il Napoli, secondo il Corriere dello Sport. Che sottolinea che il rischio per i nerazzurri, semmai, è sprecare troppe energie mentali per pensare alle due finali in programma tra mercoledì e il prossimo 10 giugno. In mezzo alle quali ci saranno le gare di campionato con Atalanta e Torino, 180' per chiudere il discorso qualificazione Champions, ancora nelle mani della squadra di Simone Inzaghi.

"Quella con il Napoli è stata la quindicesima gara in 50 giorni. Con un calendario del genere, ho per forza bisogno di tutta la rosa. Ma siamo arrivati a 5 finali in due anni. E il gruppo è cresciuto anche attraverso questo percorso. È sicuramente bello raggiungere certi appuntamenti, ma ancora di più vincerli", ha sottolineato il tecnico ieri sera. Sempre più saldo sulla panchina, alla luce delle parole del presidente Steven Zhang, che ha spazzato via ogni dubbio sulla sua conferma per la prossima stagione. "Mi rende molto felice la fiducia della società. Ma io sono sempre stato tranquillo, so in che club lavoro", ha commentato l'ex Lazio.