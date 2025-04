Marko Arnautovic sta vivendo il momento migliore da quanto è tornato all'Inter. Ne celebra oggi le gesta il Corriere dello Sport, sottolineando i quattro gol segnati negli ultimi 50 giorni, tutti pesanti e decisivi, in un momento nel quale Lautaro e Taremi sono fermi ai box, Correa risulta poco incisivo e Thuram è reduce da guai alla caviglia. Ciò nonostante, all'austriaco non verrà rinnovato il contratto a giugno.

Restano però a referto i numeri di quest'anno. Sei reti in stagione in 616' contro i 7 in 1072' della scorsa stagione. Tutte le marcature di quest'annata sono arrivate al Meazza. Ora il compito di Inzaghi sarà anche quello di gestirlo, alla luce del cambio chiesto contro l'Udinese. L'attaccante ha 35 anni, smaltisce le fatiche meno rapidamente di altri, ma gode di grande fiducia da parte dello spogliatoio e Inzaghi ha avuto ragione nel preferirlo a Correa.