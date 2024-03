L'esordio di Valentin Carboni con la maglia dell'Argentina ha reso ovviamente felicissimo papà Ezequiel. "Mi ha già superato, Valentín è un orgoglio. Io e mia moglie siamo qui incollati alla tv nonostante in Italia siano le prime ore della mattina - sonoi le parole riportato oggi su Tuttosport -. Il calcio d’inizio, per colpa del fuso orario, era fissato alle 4 di mattina! Non credo che riusciremo a prendere sonno, sarà molto più che complicato. Tremiamo per l’adrenalina, continuiamo a ridere e ad abbracciarci per l’emozione e la felicità per un debutto che abbiamo sognato, aspettato e desiderato per tanto tanto tempo".