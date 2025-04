Bologna arbitro dello scudetto: l'ex rossoblu Blerim Dzemaili, con un passato anche nel Napoli, ne parla alla Gazzetta dello Sport.

Bologna da Champions e i partenopei da scudetto?

"Difficile da dire. Per la corsa Champions spero con tutto il mio cuore il Bologna. Mi piace l’atteggiamento della squadra, la qualità. Italiano è arrivato con una umiltà incredibile, merita i complimenti. Sta giocando un calcio più verticale. Ha valorizzato ancora di più giocatori forti. E sta facendo meglio di Thiago Motta, lo ha superato. Il Napoli ha un allenatore da scudetto: Conte è uno consapevole delle sue qualità. Non ha l’organico dell’Inter, è vero. Ma una volta che sei lì ci devi credere. Il Napoli sta facendo un campionato super. Conte è stato bravo a dare la sua impronta".

Sfide contro Napoli, Atalanta, Inter: il Bologna è arbitro dello scudetto?

"Sì, passa tutto da lì. Molto bello: tutto passa da una squadra capace di mettere in difficoltà chiunque. È diventata una big? Non è ancora tempo. Però nei prossimi anni sarà ancora a lottare per la Champions. Deve avere pazienza. Intanto può vincere la Coppa Italia, ha una grande occasione".