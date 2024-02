Franco Causio, grande ex della Juve ma con anche una parentesi da interista, parla alla Gazzetta dello Sport dicendo la sua sul duello al vertice. "L'Inter è molto forte, ma la squadra di Allegri mi sembra più unita e coesa rispetto agli ultimi anni. E poi conosco la mentalità della Juve, dove non si molla mai fino alla fine. L'Inter ha un bel vantaggio in classifica, ma con l'Atalanta non sarà semplice e poi ripartirà la Champions. Gli scudetti si vincono in provincia più che negli scontri diretti".