Su Tuttosport viene dato ampio spazio quest'oggi al tema del razzismo, con le dichiarazioni di ieri dei vertici del calcio e dello sport italiano sul caso Acerbi-Juan Jesus, ma anche con un'intervista a Giuditta Lualdi, capitana della Uyba Busto Arsizio di volley e grande amica di Paola Egonu. "Di pari passo con il periodo in cui Paola a volte si espone di più, a prescindere dal fatto che magari io faccia dei post con lei, può capitare che dai social arrivino dei commenti inqualificabili su Paola come persona - e anche su di me, per il fatto di esserle amica. Su Instagram sono arrivata a mettere delle restrizioni nei commenti per le foto che ci ritraggono insieme: soffro a vedere quello che scrivono. Sono persone che per frustrazioni personali commentano in modo inappropriato".

"Nell’ultimo periodo - continua - ce ne sono stati di episodi emblematici. Penso a Maignan che lascia il campo: un gesto estremo per far sì che tutti riflettessero su quanto accaduto. Sulla querelle tra Juan Jesus e Acerbi mi è sembrato che il problema sia l’aver sminuito quanto accaduto. Inoltre, non è da mettere in discussione solo l’errore di Acerbi, ma che tante persone per prendere le distanze da lui, accusato di insulti razzisti, in quei giorni abbiano pensato che andasse bene utilizzare i social per minacciare di morte sua moglie e i figli. Tutti possiamo sbagliare, la cosa non avrebbe determinato nessuno né come atleta, né come essere umano, perché le persone che hai intorno, che sono quelle che contano, sanno i valori che hai. Ma se nessuno dice mai: ‘ho sbagliato’, perché quelle sono cose di campo e vanno così, allora non cambierà mai nulla".