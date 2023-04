BROZOVIC 7 - Torna finalmente a essere l'epicentro del gioco dell'Inter come non gli accadeva da tempo. Sempre al suo posto, sembra che possa persino sdoppiarsi per adoperarsi in entrambe le fasi. Mai in difficoltà, fa circolare il pallone con intelligenza e si abbassa per fare da filtro quando necessario. Gestisce i ritmi nella modalità scelta dalla sua squadra.

BARELLA 7,5 - Assolutamente sul pezzo, concentrato e brillante atleticamente, traina i compagni nella metà campo avversaria allargandosi o accentrandosi in base ai bisogni tattici dei compagni. Sempre pronto a inseguire l'avversario o a proteggere il pallone anche con qualità, è tra i più convinti di poter colpire la difesa portoghese. Apprezzabili anche alcune sventagliate sulle fasce per trovare impreparati gli avversari, eccezionale la coordinazione con cui, di testa (!) mette nell'angolino l'assist di Bastoni.

DUMFRIES 6,5 - Sulla falsa riga delle ultime uscite, alterna iniziative interessanti ad altre che lasciano perplessi. Non sfrutta come dovrebbe il missmatch con Grimaldo, che per muscolatura e centimetri potrebbe sovrastare. Ringrazia il senso tattico di Barella che gli copre le spalle quando si alza troppo. Concentrato in difesa quando Aursnes si allarga o lascia spazio agli inserimenti del terzino spagnolo, costringe Vlachodimos al grande intervento. DALL'86' D'AMBROSIO SV .

DARMIAN 7 - Cavallo pazzo, attacca gli avversari in velocità e accetta sempre il duello in uno controi uno, mettendo sempre la punta del piede nelle situazioni più fuori controllo. Riesce a farsi trovare spesso e volentieri al posto giusto e poco importa se a volte, scusandosi con gli esteti, scelga di rinviare il più lontano possibile.

ONANA 7 - L'intervento su Ramos all'ultimo secondo vale come un gol, perché se quel pallone fosse entrato avrebbe cambiato la prospettiva della qualificazione. Invece nel momento clou, quando ormai stava già sfilando i guantoni, il portiere camerunese conferma la sua personalità in una serata che, respinta su Rafa in avvio a parte, lo vede quasi spettatore.

DIMARCO 6 - Un paio di interventi contraddittori nella propria area e più di una difficoltà quando Joao Mario lo punta: insomma, dietro non è decisamente sinonimo di sicurezza. Meglio davanti, dove si fa trovare spesso libero quando Gilberto si dimentica di difendere, però il più delle volte sbaglia la misura del passaggio. Inutile sperare che punti l'uomo e lo salti in dribbling, ma corre avanti e indietro sulla fascia fino allo sfinimento. DAL 62' GOSENS 6 - Entra per combattere su ogni pallone e non si estranea mai dalla contesa, anche se una volta perde di vista Gilberto mettendo i compagni in difficoltà. Non arriva coordinato sul cross a pelo d'erba di Dumfries, che peccato...

MARTINEZ 5,5 - Va a intermittenza, passa molti minuti senza farsi vivo, salvo poi accendersi con giocate d'alta scuola con cui difende il pallone e apre sugli esterni. Peccato che al momento di rifinire gli manchi la precisione o il tempismo. Sotto porta è la solita solfa: al posto giusto ma al momento sbagliato, o viceversa. DAL 62' CORREA 6 - Getta nella mischia un po' di qualità tecnica che emerge soprattutto nelle ripartenze. Non particolarmente incisivo, ma collabora con la squadra.

DZEKO 5 - Serataccia, non gli riesce praticamente nulla. Già sotto ritmo dopo i primi minuti, tende a passegiare più che a correre. Difende qualche pallone ma commette troppi errori tecnici che non fanno parte del suo bagaglio. Anche il linguaggio del corpo non convince più di tanto. DAL 62' LUKAKU 7 - Il suo ingresso dà forza e profondità all'attacco nerazzurro, si vede che è in forma e ha voglia di dimostrare di essere un centravanti da questi palcoscenici. Costringe il Benfica a concedere poco spazio e lavora numerosi palloni in modo funzionale per la squadra. Freddissimo dal dischetto contro uno stadio che lo fischia.

ALL. INZAGHI 8 - Se il campionato è un filotto di delusione, l'Inter versione europea è uno spettacolo. Al Da Luz contro il tanto osannato Benfica imposta una squadra accorta, compatta, in grado di offendere senza mai farsi trovare impreparata dietro. Nella ripresa poi i suoi emergono e approfittando dei limiti dell'avversario lo colpiscono duramente. Benissimo anche il tempismo e la scelta dei cambi. C'è ancora il ritorno, ma 2 gol di vantaggio sono un bottino significativo.





BENFICA: Vlachodimos 6,5, Gilberto 6, Antonio Silva 5,5, Morato 5,5, Grimaldo 6, Chiquinho 6, Florentino 6 (dal 64' Neres 5,5), Joao Mario 6, Rafa Silva 5,5, Aursnes 6, Ramos 5,5. All. Schmidt 5,5





ARBITRO: OLIVER 6,5 - Nel bilancio della sua prestazione manca solo un cartellino giallo a Rafa Silva per la dura entrata su Dumfries. Dirige con personalità, all'europea più che all'inglese e interviene solo quando lo ritiene necessario favorendo lo sviluppo del gioco. Aiutato dal VAR sul rigore, difficile da vedere in diretta. Merita un buon fruttino per premiarsi.

ASSISTENTI: Burt 6 - Bennet 6

VAR: Van Boekel 6,5