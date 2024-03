Torna a parlare Thomas Zilliacus, il magnate finlandese fortemente interessato all'acquisizione dell'Inter, che sui social network ha rivolto ancora una volta un pensiero alla Beneamata e all'operato degli uomini nerazzurri. L'ex CEO di Nokia fa eco alle parole di Beppe Marotta di qualche giorno fa a proposito dei giovani, commentandole: "Beppe Marotta ha detto che far pagare ai giovani lo sport è sbagliato. Lo sport dovrebbe essere gratuito. Sono d'accordo al 100%. La mancanza di denaro non dovrebbe impedire a nessuno di realizzare i propri sogni" ha scritto su Twitter.

Beppe Marotta: "Making young people pay to participate in sports is wrong. It should be free". I agree 100%. Lack of money should not hinder anyone from fulfilling their dreams. #beppemarotta #championscircle #xxicenturyfootballcapital #football #Calcio