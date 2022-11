Per diverse sessioni di mercato il nome di Aleksandar Dragovic è stato accostato all'Inter. Ora il difensore austriaco, in forza alla Stella Rossa, è diventato un obiettivo di mercato di un ex interista, Dejan Stankovic, nel frattempo passato alla guida della Sampdoria. Secondo il Secolo XIX l'allenatore blucerchiato avrebbe chiesto il centrale alla dirigenza, dopo averlo allenato proprio a Belgrado.