Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta, uno dei tanti giovani di valore usciti dalla cantera orobica, si racconta ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Rivelando anche un aneddoto che vede come protagonista Nicolò Barella: "Lui non può ricordarselo, ma quando ero un semplice ragazzino del settore giovanile gli chiesi la maglia alla mia prima panchina con Gian Piero Gasperini. Mi piaceva tantissimo come giocatore e alla sua 23 nerazzurra ci sono affezionatissimo. Senza vergogna, sono andato da lui per chiedergliela.

Mi ha fatto strano, quest’anno, quando sono stati altri calciatori a chiederla a me. È accaduto in due occasioni: la prima volta, a dir la verità, mi ha fatto molto ridere".