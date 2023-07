Dopo due stagioni in Emilia-Romagna, Davide Frattesi ha lasciato il Sassuolo per accettare la grande sfida Inter. A salutare a nome di tutta la squadra neroverde il centrocampista è il capitano Domenico Berardi, che su Instagram pubblica una storia con una foto coi due intenti a festeggiare e un bel messaggio: "In bocca al lupo per tutto Amico mio!".