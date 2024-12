Sabato 28 dicembre ultimo impegno del 2024 per l'Inter, attesa all'Unipol Domus dal Cagliari nella 18esima giornata di Serie A. La sfida verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN, con Inter TV che proporrà aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime in attesa del fischio d'inizio della sfida.