Il ct della Nazionale austriaca Ralf Rangnick ha fatto una panoramica sul percorso di recupero di Marko Arnautovic all'Inter. Secondo il magazine Kicker, l'ex tecnico dello Schalke 04 ha ottenuto responsi confortanti: per l'imminente Europeo in Germania, l'attaccante nerazzurro sarà completamente disponibile. Come annunciato nei giorni scorsi, Rangnick si è recato in Italia per fare il punto della situazione sul giocatore insieme allo staff medico del club nerazzurro.

La visita è avvenuta nella giornata di sabato, e insieme a Rangnick erano presenti anche il fisioterapista Martin Hämmerle e l'esperto di nutrizione della ÖFB Martin Rinderer. Da Marbella, il direttore sportivo federale Peter Schöttel certifica il buon esito del colloquio: "Semplicemente stiamo cercando di fare del nostro meglio con tutti i soggetti coinvolti per garantire che i problemi muscolari impediscano definitivamente ad Arnautovic di perdere partite con l'Inter e con la Nazionale. È importante fare le cose giuste, mangiare le cose giuste, allenarsi bene. Ma comunque lui tutto questo lo fa. È stato un incontro molto piacevole con l'Inter e anche con Marko. Siamo tutti sulla stessa barca. Sia l'Inter che noi abbiamo bisogno di Marko. Abbiamo parlato di molte cose: dei suoi muscoli, dell'alimentazione, dell'allenamento. Riguardo a tutte queste cose che sono molto speciali e devono essere considerate individualmente per ogni giocatore".