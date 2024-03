Tra le possibili destinazioni di Antonio Conte in questi mesi si è parlato molto del Napoli. "Non saprei - analizza Ottavio Bianchi su Tuttosport - Napoli è particolare. Il calcio è cultura, sentimento, sole e tempesta tutto insieme. La passione dei napoletani è straordinaria e non è paragonabile a nessun’altra piazza al mondo, lì il calcio è un fatto sociale. Lavorare a Napoli è diverso rispetto ad altre piazze, seppur di grande livello. Si va da un eccesso all’altro in pochi giorni. Non a caso anche Ancelotti non ha funzionato, eppure in giro per l’Europa non c’è nessuno più vincente di lui…".

"Un giovane allenatore che mi piace? Scelgo Thiago Motta - dice -: sta facendo un lavoro molto interessante. È stato un ottimo giocatore e ora si sta confermando a grandi livelli anche in panchina. Può fare una bella carriera".