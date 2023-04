Chi vorrebbe incontrare Noel Gallagher in finale di Champions League? Stuzzicato negli studi di Sky Sport, il cantante - noto tifoso del Manchester City - non sembra avere troppi dubbi: "L'Inter, perchè é la più debole. E Lukaku non sta giocando bene - sottolinea -. Secondo me il Napoli è più forte del Milan, ma tutte le italiane hanno dei tifosi fantastici che creano atmosfere incredibili. Però se proprio devo scegliere dico Inter, non sono molto bravi".