"Giocare il derby è una grande responsabilità, in città si respira davvero un'atmosfera unica ed è sempre emozionante. Si tratta di un match unico". Così Gaby Mudingayi, in nerazzurro per due stagioni, parla della stracittadina milanese ai microfoni di TMW.

L'Inter ed il Milan sono partite fortissimo. C'è un favorito per sabato?

"Hanno giocato bene le rispettive gare in cui sono state impegnate. In questo momento è difficile indicare una delle due squadre, credo che sarà una partita molto combattuta".

Che cosa cambia tra giocare un derby in un calendario normale e farlo dopo la sosta per le nazionali?

"Un derby va giocato al massimo prima di una sosta, dopo o nel mezzo ad un calendario fitto. Non so spiegarlo, ma un derby è un derby... Non saprei nemmeno fare un pronostico".

Thuram e Sommer sono i nuovi che hanno giocato di più. Si aspettava da subito questo impatto?

"Non è mai facile, specialmente quando arrivi dall'estero adattarsi subito, ma stiamo parlando di due giocatori importanti, che conoscono l'importanza di trovare subito il giusto feeling con la squadra. Se vuoi fare bene, devi riuscirci".

Che pensa del mercato dell'Inter?

"Credo che i nerazzurri abbiano fatto un ottimo mercato, soprattutto a centrocampo sono riusciti ad acquistare giocatori importanti e a trattenere i big della scorsa stagione. Questo non è assolutamente da sottovalutare".

Che importanza ha Lautaro Martinez oggi per l'Inter?

"Superfluo dire che conta tantissimo. Quando ci sono momenti di calo o di sconforto, un leader come il Toro porta sempre calma e forza di volontà. Direi che è fondamentale".

Anche il Milan è cresciuto. Cosa può far male all’Inter e chi teme dei rossoneri?

"I punti forti del Milan sono il reparto offensivo, che è molto pericoloso, e Theo Hernandez. Lui è il giocatore a cui i nerazzurri dovranno stare attenti".