Luca Marelli , attraverso i suoi social, dice la sua sul caso Lukaku. "Lookman e Lukaku. Alla base della scelta di Doveri a Bergamo qualche mese fa e di Massa stasera a Torino c'è probabilmente la stessa motivazione: aver mal interpretato un gesto di esultanza utilizzato comunemente dai calciatori in oggetto - ha spiegato l'ex arbitro -. A mio parere, Massa ha sbagliato ad ammonire Lukaku . E non c'entra nulla che ci siano stati o meno cori razzisti: ho visto la partita senza volume perché avevo ospiti a casa e non ho la minima idea di quel che è accaduto all'interno dello stadio.

Ovviamente, nel caso in cui ci siano stati cori razzisti, li condanno perché il razzismo fa schifo, sempre e comunque. Massa ha sbagliato perché, come Doveri, ha mal interpretato un'esultanza che Lookman e Lukaku utilizzano molto spesso. Lo stesso Lukaku, infatti, ha esultato nello stesso, identico modo anche recentemente in nazionale. E' rimasto più a lungo del solito in quella posa? Può essere ma bisogna anche tener conto di eventuali motivi particolari".