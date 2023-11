Raggiunto dal quotidiano francese L'Equipe, l'ex giocatore del Manchester City Riyad Mahrez è tornato sul suo addio al club inglese: "Forse era il momento di andare via perché avevo fatto cinque anni al City e avevo vinto tutto. Ma a dire il vero, ho ancora il sapore di un affare lasciato in sopeso. In Champions League non ho giocato né semifinale né finale… Mentre nelle stagioni precedenti ero sempre stato titolare in Champions e ho avuto sempre un impatto sulla mia squadra. L'anno scorso non posso dire che sia andata male, ma ho un po' questa sensazione di lavoro incompiuto".

Mahrez oggi gioca nell'Al-Alhi, attualmente terzo nella Saudi Pro League: “Mi sono stati offerti quattro anni in Arabia Saudita, in un paese musulmano dove ho potuto portare in sicurezza la mia famiglia. C’era anche una nuova sfida e un nuovo progetto. Quindi ho deciso di andarmene, non è stato un grosso problema. Anche se il dt Txiki Begiristain voleva davvero che restassi, e anche Pep Guardiola. Me lo hanno chiarito. Ho soppesato i pro e i contro. E alla fine ho deciso di partire. Non me ne pento, sono felice di essere qui".