Nel suo lungo intervento nell'ambito del corso organizzato dall'Associazione Sportiva LUISS, il presidente della Lazio Claudio Lotito si è detto contrario all'introduzione delle seconde squadre: "Tutti parlano di seconde squadre per valorizzare giovani e portarli in prima squadra. Questo ragionamento ha senso da un punto di vista sportivo, ma non economicamente. Quando comprai 13 anni fa la Salernitana, era in Eccellenza e la feci ripescare in Serie D. Rivendico con orgoglio la scalata fino alla Serie B. Se porto la Lazio a Salerno, cosa interessa ai salernitani? Ho deciso di usare i ricavi e le strutture della Salernitana per valorizzare sportivamente i giocatori e incrementare il valore indiretto della Lazio, perché la Salernitana era collegata direttamente alla Lazio stessa. Hanno determinato che ci sono alcune squadre della Serie A che hanno seconde squadre in Serie C e stanno buttando soldi, è una follia".