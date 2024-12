Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport, ripercorrendo un aneddoto che riguarda anche l'Inter.

Corvino l’ha scovata in B, faceva il terzino. All’esordio in Serie A, però, fu chiamato a fronteggiare Lukaku, a quei tempi bomber dell’Inter, da centrale. Che ricordi ha di quel momento?

"È vero, sono riuscito a scalare le categorie giocando da terzino, ma avevo già fatto precedentemente il centrale e lo avevo nelle corde come ruolo. In quella partita tutti i nostri centrali erano indisponibili e allora mister Baroni mi domandò se avessi mai ricoperto quella posizione considerato che ero ancora uno “sconosciuto” per la Serie A. Così è stato e ho colto l’opportunità facendola mia. È nato così il Baschirotto che sono oggi".