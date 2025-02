L'unica squadra italiana a non aver mai intrapreso la disonorevole discesa verso la Serie B. L'unica squadra italiana ad aver messo le mani sul leggendario Triplete. La seconda squadra italiana per titoli nazionali conquistati. Insomma, che l'Inter sia una grande società è fuori discussione. Ma fermarsi ai successi sportivi sarebbe quasi riduttivo. I nerazzurri, infatti, sono anche sinonimo di cambiamento: sociale, politico, filosofico. Il Football Club Internazionale Milano, divenuto anche Associazione Sportiva Ambrosiana per volere del duce, nasce grazie alla lungimiranza di alcuni soci dissidenti del Milan che, il 9 marzo 1908, riuscirono a creare un'alternativa credibile e da subito vincente all'odiato cugino rossonero.

'La storia dell'Inter. Il romanzo nerazzurro', di Fabio Fagnani, edito da Diarkos, disponibile da mercoledì 26 febbraio, ripercorre la saga nerazzurra a partire dalla sua genesi: dai tempi di Arpad Weisz, l'allenatore ebreo, alla gloriosa epopea del "Mago" Helenio Herrera, dalla dinastia Moratti all'impresa del Triplete, arrivando fino agli anni bui della gestione Thohir e alla rinascita sotto la luce della seconda stella. «Amala, Pazza Inter, amala» recita il più iconico inno dei milanesi. Mai parole furono più azzeccate.